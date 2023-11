Esplosione a San Lorenzo Nuovo (Viterbo), crolla palazzina di migranti: almeno 31 i feriti, 4 sono gravi, si scava sotto le macerie

Un boato che per molti è sembrato un terremoto: paura poco prima dell'una della notte tra venerdì e sabato nella zona industriale di San Lorenzo Nuovo, nell'Alto Viterbese. Da quanto si apprende sarebbe avvenuta una esplosione e poi un crollo all'interno di una struttura adibita all'ospitalità dei richiedenti asilo dove pare vi fossero oltre 30 persone, tra cui alcuni minori, adolescenti. Secondo un primo bilancio della protezione civile i feriti sarebbero 31, portati negli ospedali di Viterbo, Terni e Roma. Uno è più grave. Si tratta di un un capannone che ha due unità abitative a ricovero di extracomunitari. Il prefetto di Viterbo ha fatto riunire il COC, centro operativo comunale per la gestione dell'emergenza. Sul posto la squadra mobile di Viterbo per indagare sulle cause.

I feriti

Alcuni dei feriti sono stati medicati sul posto altri, a quanto si apprende, almeno dodici trasferiti in ambulanza. Quattro sarebbero in condizioni più gravi.

Esplosione a San Lorenzo Nuovo, i soccorsi

Sono accorsi mezzi di soccorso oltre che dalla provincia di Viterbo, anche da Roma e dell'Umbria. Attivata la protezione civile. Sul posto sono stati inviati anche gli elicotteri dell'elisoccorso per potere garantire il trasporto rapido di eventuali feriti negli ospedali attrezzati dei capoluoghi di provincia. Tra i primi ad arrivare anche i vigili del fuoco di Gradoli e di Viterbo. A supportare le operazioni i carabinieri di Lazio e Umbria.