Proviamo a parlare di noi come se narrassimo una storia lontana, di quelle che vedi nei film.

Anche in quelli che giriamo noi, insieme o no. Ecco, la storia comincerebbe così: «Dino Abbrescia e Susy Laude sono due attori e una coppia nella vita nata nel 2008. Dopo solo un mese di frequentazione - Dino e Susy sono per le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati