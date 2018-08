Vasco Rossi in spiaggia ed è subito festa. Bagno di folla in Puglia

Vasco Rossi in spiaggia e tra i bagnanti è subito festa.Un altro bagno di folla per la rockstar italiana in vacanza a Castellaneta Marina, ormai il suo abituale “buen retiro” estivo. Ieri Vasco, durante la sua solita passeggiata in pineta e in mare, si è imbattuto in un centinaio di persone che lo hanno riconosciuto e reclamato a gran voce. E lui non si è fatto pregare.«Fermi, vi raggiungo io», ha detto ai fan. Disponible, come al solito, ha raggiunto la folla e si concesso ai selfie. Poi si è allontanato per proseguire la passeggiata.L'incontro è stato immortalato in centinaia di fotto poi postate su Facebook, mentre nella pagina Fb della rockstar è stato postato il video.