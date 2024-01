Sandra Milo, il patrimonio, i debiti con lo Stato, l'eredità. La figlia: «E' morta senza una casa di proprietà»

Roma si prepara per l'ultimo saluto a Sandra Milo, morta il 29 gennaio a 90 anni. Oggi i funerali dell'attrice nella Chiesa degli artisti alle 12. La musa di Federico Fellini, eterna icona di Otto e 1/2, è morta circondata dall'affetto dei suoi tre figli che ha cresciuto praticamente sola: Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis. Una vita travagliata sul piano sentimentale ed economico, si è sposata tre volte, più un quarto matrimonio dichiarato poi finto. Nonostante il successo cinematografico, però, Sandra Milo ha dovuto affrontare gravi problemi economici negli ultimi anni della sua vita. Dopo il cinema ci fu la televisione, ma non fu abbastanza. Negli ultimi anni aveva partecipato al programma su TV8 ‘Quelle brave ragazze’, in compagnia di Mara Maionchi e Orietta Berti.