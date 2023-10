Pensioni, gli aumenti fascia per fascia nel 2024: le simulazioni e il conguaglio a novembre

Le pensioni degli italiani stanno per aumentare, grazie alla rivalutazione all'inflazione. Ma non tutte aumenteranno allo stesso modo. Come lo scorso anno, infatti, il governo ha deciso di ridurre gli aumenti per gli assegni medi e alti, in modo da recuperare risorse pubbliche da utilizzare per coprire il bilancio statale. A novembre, poi, arriverà il conguaglio della perequazione dei trattamenti pensionistici, che era atteso per gennaio 2024. Vediamo nel dettaglio di quanto saliranno gli assegni nei prossimi mesi.

Pensioni, ecco quota 104: stretta sulla flessibilità. Cambia la rivalutazione degli assegni