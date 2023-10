Chi ha paura del venerdì 13? Ecco perché è considerato un giorno sfortunato. ​Le origini, i casi e le paure della superstizione che prosegue da secoli

Superstizione o credenze? Perché il numero 13, soprattutto di venerdì, fa tanta paura? Da dove nasce tale timore? Un po' come camminare sotto una scala, attraversare la strada con un gatto nero che passa davanti o rompere uno specchio, molte persone credono fermamente che venerdì 13 porti sfortuna. Sebbene non sia chiaro esattamente quando sia iniziata questa particolare tradizione, le superstizioni negative hanno turbinato per secoli attorno al numero 13.

Ecco perché