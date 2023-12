Cristina D'Avena: «Ho avuto un flirt con "Mirko". Berlusconi mi coccolava molto. Il mio rimpianto? Non aver avuto figli»

È il 1968 quando Cristina D' Avena fa la sua prima apparizione in televisione sul palco de "Lo Zecchino D'Oro" intonando "Il valzer del moscerino". Da allora non ha mai più smesso di cantare, confezionando ben millecinquecentonovanta brani per i cartoni animati. La cantante si racconta in una intervista in esclusiva all'Adnkronos, ripercorrendo la sua lunghissima carriera, i suoi flirt sui set dei telefilm che l'hanno resa celebre negli anni '80 svelando anche qualche particolare sulla sua vita privata.