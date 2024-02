Berlusconi, le ville divise tra i 5 figli: che fine faranno? Pier Silvio vuole Villa Zeffirelli, Marina Villa Campari, a Barbara Macherio, Arcore non si vende

Il patrimonio immobiliare di Berlusconi, gestito dai cinque figli del Cavaliere, ha un certo peso. Anche economico. Tra Sardegna (soprattutto), Brianza, Laghi e Costa Azzurra, tutto raggruppato sotto il cappello societario dell’Immobiliare Idra, solo il conto dell’acqua, per dire, può superare anche il milione all’anno e complessivamente le spese arrivano a un milione al mese. Per questo gli eredi si stanno spartendo il pacchetto decidendo poi come gestirlo, come scrive il Corriere della Sera. Ma che fine faranno le ville e come saranno spartite?

Berlusconi, Villa Zeffirelli andrà a Pier Silvio: la residenza romana di 1.250 metri quadri che fu acquistata dal Cav per 3,75 milioni