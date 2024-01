Assegno di inclusione, 635 euro in arrivo: a chi spetta e quando arrivano i pagamenti

Seicentotrentacinque euro di beneficio medio per cinquecentomila nuclei. Parte così l’Adi, l’assegno di inclusione, a gennaio. I primi pagamenti spiccheranno il volo il 26 di questo mese, più sostanziosi di circa 100 rispetto al reddito di cittadinanza. La misura che, in tandem con il Supporto per la formazione e il lavoro, il cui esordio risale a settembre, rivolto ai soli attivabili, va a sostituire definitivamente il reddito di cittadinanza, prevede un assegno base pari a 500 euro per i nuclei con minori, anziani, disabili e soggetti in condizioni di svantaggio, ma poi ci sono le maggiorazioni.

