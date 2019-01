Tutto confermato: Marco Tumminello è del Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - E' tutto confermato. Marco Tumminello è un nuovo calciatore del Lecce. La notizia è stata ufficializzata pochi minuti fa dall'ufficio stampa del club di via Colonnello Costadura. "L’US Lecce - si legge nella nota - comunica di aver acquisito, con la formula del prestito, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Tumminello (classe ’98) dall'Atalanta BC. L’attaccante siciliano, che vanta presenze nelle nazionali Under 15, 17, 18, 19 e 20, è già a Lecce e questa mattina ha già sostenuto il suo primo allenamento agli ordini di mister Liverani. Il calciatore verrà presentato alla stampa domani mattina alle ore 11.00 al Via del Mare".Ovviamente, prima di mettersi a disposizione del tecnico Liverani e del suo staff, questa mattina Tumminello ha sostenuto le visite mediche a Squinzano presso il Palaia Human Care, il centro diretto dal responsabile sanitario del Lecce, il dottor Giuseppe Palaia.