Limite di 6 km/h in centro Caccia ai modelli hi-tech

La caccia è partita. Agli sconti e ai modelli hi-tech. Un po' moda, un po' comodità. È il primo, piccolo assalto, ma gli esperti giurano che la febbre è appena cominciata. E che presto salità.

Ora con il decreto che sdogana l'uso legale dei monopattini elettrici comprare un monopattino elettrico non è più un salto nel buio. Il mercato offre tante possibilità di scelta, i brand più gettonati sul mercato dell'hi-tech non si sono certo fatti frenare dai lacciuoli della burocrazia e dalla paura delle multe e hanno continuato a sfornare modelli sempre più innovativi a prezzi che oggi sono diventati moderatamente accessibili. Anche Lecce non è rimasta indifferente al richiamo del monopattino elettrico e sono già in tanti ad utilizzarlo dopo averlo acquistato anche dai tanti canali e-commerce. Non solo. Già da qualche tempo in alcuni negozi che trattano telefonia ed apparecchiature elettroniche - ma anche nelle catene della grande distribuzione e a Decathlon - i monopattini elettrici hanno iniziato ad essere in bella mostra. Si va dai modelli più economici e con caratteristiche base per arrivare a quelli più sofisticati, maggiormente rifiniti e gestibili tramite app. Con prezzi che vanno dalle 250 euro (difficile spendere di meno) per arrivare anche a 750.

«Si possono trovare in commercio vari modelli anche se il cliente, soprattutto adulti che acquistano per spostamenti di lavoro, cercano quello con caratteristiche ben precise, che rispondono soprattutto a sicurezza di guida, autonomia della batteria e solidità della struttura»: così dicono da Ipermobile Store in via Cesare Battisti, uno dei più forniti. Tra i modelli che stanno facendo registrare un buon numero di vendite c'è quello del colosso coreano Xiaomi che ad un prezzo tra i più accessibili offre un monopattino elettrico dalle buone prestazioni e con dotazioni di sicurezza che nel 2017 gli hanno permesso di aggiudicarsi il premio Reddot Award Best of the best.

Ma quali sono le caratteristiche principali di questi monopattini elettrici la cui potenza, per essere legali e quindi utilizzabili nelle città non deve superare i 500w? Prima su tutte la sicurezza, poi l'autonomia della batteria. I maggiori brand, tra cui appunto Xiaomi, puntano su componentistica di prima scelta. Quindi troviamo telai in alluminio aeronautico, pneumatici da otto pollici e freno a disco, sistema Abs antibloccaggio, ruota anteriore ammortizzata e pneumatici con camera d'aria per assorbire ulteriormente le asperità dell'asfalto, luci anteriori e posteriori con sistema di segnalazione di frenata ad intermittenza per essere maggiormente visibile da automobilisti ed anche pedoni. Veniamo poi all'unità centrale, dove è alloggiato il motore e la batteria. L'alimentazione è, ovviamente, elettrica e sfrutta un motore Brusheless di ultima generazione con recupero dell'energia cinetica in frenata.

Le batterie sono di quelle a lunga durata e hanno un'autonomia che va dai 30 ai 45 km a seconda del modello. La strumentazione è di quelle minimal, tutta integrata nel piantone del manubrio, dove si posso impostare le varie modalità di guida, tra cui quella eco che permette di allungare l'autonomia della batteria. Ovviamente, come ormai avviene per tutti i dispositivi, il monopattino può essere gestito tramite un'apposita app su cui è possibile visualizzare velocità, autonomia residua, antifurto e via discorrendo. Tutti i modelli sono richiudibili con il cannotto del manubrio che si posiziona parallelamente alla pedana così da essere riposto agevolmente nel cofano dell'auto. Ci sono anche monopattini venduti con apposita borsa con tracolla in modo tale da essere trasportati anche negli spostamenti a piedi.

S.Cos.

