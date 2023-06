Le bellezze di Puglia (e del mondo) all'uncinetto: ecco come sarebbero

Come sarebbero i vicoli pugliesi, i trulli di Alberobello e il Colosseo se fossero interamente costruiti all'uncinetto? È l'esperimento via social di Francesco D'Angela, un pugliese emigrato a Milano da qualche anno, dove lavora nel campo dell'Intelligenza Artificiale. E si è specializzato nella creazione di immagini. Così ha creato, dopo un soggiorno in Puglia per le vacanze (nel Tarantino), in realtà virtuale i monumenti più importanti al mondo e alcuni scorci del suo territorio.

"Avevo nostalgia della mia terra...e dei centrotavola di mia nonna", ha scritto D'Angela sul proprio profilo Instagram. Le foto sono subito diventate virali grazie a un post di Inchiostro di Puglia su Facebook.