Zollino, dagli scavi per la fogna la scoperta: tre granai medioevali

Tre fosse granarie, ovvero dei granai, probabilmente di epoca medievale, sono venute alla luce nel corso dei lavori di scavo per la fogna bianca a Zollino, nel Salento. Domani, lunedì 26 settembre, una commissione di esperti della Soprintendenza Archeologica di Lecce arriverà in paese per valutare l’importanza delle scoperte venute alla luce. Passaggio necessario per rilasciare il nulla osta e continuare gli scavi della fogna, magari suggerendo la protezione dei reperti venuti alla luce, o proseguire con i lavori di scavo.