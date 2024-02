Incidente sulla Ss275: muore un 37enne

Con la moto contro un furgone, muore un parrucchiere di 37 anni. La tragedia si è verificata intorno alle 15.30 sulla strada statale 275, nel tratto a due corsie tra Lucugnano e Montesano Salentino. Il giovane, Matteo De Masi, originario di Specchia, si trovava in sella alla sua Yamaha 1000 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro un furgone.