Ancora problemi con la pista ciclabile: traffico e caos su viale Aldo Moro

Viabilità: ancora problemi, e non pochi, in viale Aldo Moro. La realizzazione della pista ciclabile è stata pensata per promuovere la mobilità sostenibile a Brindisi, ma è evidente che da diversi mesi sta creando disagi enormi alla circolazione. Basta percorrerla nelle ore di punta per capire come il progetto abbia reso invivibile la zona. A sostenerlo sono residenti e automobilisti privati di spazi vitali e alle prese ogni giorno con la ricerca di stalli per le auto.