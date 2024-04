Parto trigemellare, una comunità in festa per l'arrivo di Vittoria, Sofia e Mariasole

L’attesa è terminata proprio il giorno della festa patronale: fiocchi rosa a San Donaci dove la comunità è in festa anche per la nascita delle gemelline Vittoria, Sofia e Mariasole; un parto trigemellare che ha fatto gioire non solo i parenti di Roberto e Rossana genitori delle piccole, ma l’intera comunità.

La gioia

Tre fagottini rosa nati alla 34esima settimana di gestazione, venute alla vita con determinazione fin dal primo vagito, che hanno dimostrato di poter intraprendere il percorso della vita senza aiuto; le piccole stanno bene, la mamma pure e la gioia per la notizia delle nuove nate è partita dall’ospedale “Di Venere” di Bari dove è avvenuto il parto, fino al piccolo comune a sud di Brindisi. L’entusiasmo di zia Antonella Vincenti, assessore nel suo comune e vice presidente della Provincia ha contagiato tutti. Nella messa di stasera il parroco darà il benvenuto alle piccole e ha già annunciato un suono di campane al loro arrivo in paese. Un evento rarissimo quello del parto trigemellare, che ha ripagato i genitori delle piccole per l’attesa.