Brindisi si “rigenera” con 5 milioni di euro

La Regione Puglia ha stilato la graduatoria provvisoria per i fondi relativi alla rigenerazione urbana sostenibile, che vede ai primi posti progetti come quello congiunto di San Vito dei Normanni e Carovigno e quello di Brindisi.Nel bando finalizzato al finanziamento di una serie di proposte nell’ambito dello Sviluppo urbano sostenibile, che trova una dotazione complessiva di 108 milioni e 100mila euro, quella realizzata in ambito sanvitese e carovignese (importo complessivo di quattro milioni e mezzo di euro) è infatti al quarto posto, mentre al sesto c’è quello brindisino per 5 milioni di euro. Scorrendo ulteriormente la “classifica” troviamo anche altri comuni, come Cisternino e Locorotondo (tre milioni di euro) al trentottesimo posto; Francavilla Fontana (tre milioni e mezzo di euro) al quarantaseiesimo; Ceglie Messapica, San Michele Salentino e Villanova (quattro milioni e mezzo di euro) al cinquantesimo; Fasano (tre milioni e mezzo) al cinquantacinquesimo; Mesagne, Latiano ed Oria (sei milioni) al sessantesimo; San Pancrazio Salentino (quattro milioni e mezzo) al sessantaseiesimo; Ostuni (tre milioni e mezzo) al sessantottesimo. Non è stata ammessa, invece, la proposta congiunta di Erchie ed Avetrana. Quello del comune capoluogo, nello specifico, è un progetto dedicato alla rigenerazione urbana del quartiere “Paradiso”, con una serie di interventi in una zona specifica , prendendo il nome di “Paradiso urban community”.Il cammino per arrivare alla proposta progettuale è iniziato lo scorso settembre con una serie di incontri che si sono svolti tra i vari attori in gioco (cittadinanza, associazioni di categoria ed altri) presso la scuola “Mameli”, formando alcuni tavoli programmatici che hanno indicato una serie di possibili interventi per diverse aree tematiche. L’idea di fondo, quella di dare seguito al Documento pubblico di rigenerazione urbana approvato nel 2008.