Tajani lancia Cavalera: «La Lega? Se vuole vincere punti su di lui»

L’investitura ha il sapore del prestigio e i contorni della storia cittadina: a Palazzo Nervegna, proprio sotto il capitello della colonna romana, è stato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani - in visita a Brindisi per prendere parte al convegno dell’Udc sulla “Nuova programmazione europea quali opportunità per la Puglia e le aree interne” - a presentare la candidatura a sindaco di Roberto Cavalera, che vanta il sostegno di Forza Italia, Udc, Alternativa popolare, Coerenti per Brindisi e Brindisi in Alto. Non senza una certa emozione, Cavalera ha fatto gli onori di casa. Al momento dell’ingresso al Nervegna, c’erano anche il deputato di Forza Italia Mauro D’Attis e il leader dell’Udc Lorenzo Cesa. «Bello, eh?», ha detto D’Attis ad un Tajani visibilmente emozionante che fu fortemente voluto dal compianto sindaco Domenico Mennitti. Si avvicina Paolo Chiantera, di “Brindisi in alto”, D’Attis lo abbraccia e si rivolge ancora a Tajani: «Siamo stati i due vicesindaci di Mennitti».«Fi ha trovato un eccellente candidato, sono sicuro che sarà il prossimo sindaco di Brindisi, lo sosteniamo convintamente», ha detto Tajani di Cavalera. Che ringrazia: ««Il suo in bocca al lupo mi responsabilizza - ha detto Cavalera al presidente del parlamento europeo ., il tempo della riflessione è ormai terminato, io sarò il candidato sindaco di questa grande coalizione, c’è un progetto di profondo rinnovamento della città di Brindisi e io me ne farò interprete, ascoltando i consigli di tutti, e cercando di intercettare i bisogni delle persone e soprattutto di intercettarli».Tajani, tra l’altro, ha anche risposto alle domande dei giornalisti che gli hanno fatto notare della spaccatura nel centrodestra per le amministrative a Brindisi, con la Lega che fino a oggi ha sostenuto un altro candidato, Massimo Ciullo. Su questo punto Tajani è stato molto chiaro: «La Lega è ancora molto giovane, mi auguro che la Lega segua la nostra indicazione, noi abbiamo individuato un candidato vincente, non è una scelta per sventolare una bandiera, noi andremo avanti per la nostra strada, se la Lega vuole vincere e governare Brindisi deve scegliere il candidato individuato da Forza Italia».