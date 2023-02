Avvocati Brindisi, una donna presidente: Daniela Faggiano

Daniela Faggiano è stata eletta nuovo presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati (Coa) del foro di Brindisi. Nella seduta di questa per la nomina del direttivo, le hanno attributo 10 preferenze i 15 consiglieri eletti con il voto espresso da 1.129 avvocati nelle elezioni dal 6 all'8 febbraio. La leader dell'aggregazione di "Condivisione e futuro forense", indicata presidente già durante la campagna elettorale e che raccolto poi 434 preferenze, ha avuto la meglio su Angela Epifani (439 voti) di "Insieme per l'avvocatura", che ha raccolto 5 voti.

La spaccatura in "Insieme per l'avvocatura"

Evidente la spaccatura in questa aggregazione sia nelle indicazioni delle altre cariche che nelle dichiarazioni di voto a verbale. A cominciare dal direttivo: vicepresidente è stato eletto Gianvito Lillo, 10 voti contro i 5 di Epifani. Entrambi eletti con "Insieme per l'avvocatura". Segretario Giuseppina Santomanco di "Condivisione e futuro forense" con 10 voiti contro i 5 di Epifani. L'apparentamento di una parte di "Insieme per l'avvocatura" con "Condivisione forense" è emerso anche nel voto per la carica di tesoriere: Miranda Fiore ha preso 10 voti contro i 5 di Epifani, entrambe di "Insieme per l'avvocatura".

Dichiarazione del voto

Alessandra Portaluri (la più suffragata in assoluto con 505 voti) ed Elisa Minerva di "Esperienza ed innovazione", nonchè Domenico Attanasi e Stefania Spina di "Insieme per l'avvocatura", hanno dichiarato a verbale che avrebbero votato Epifani per tutte le cariche.

Nuovi e vecchi equilibri

Cambiano dunque, all'esito del voto del direttivo, gli equilibri usciti dalle urne. "Insieme per l’avvocatura” aveva preso sei seggi con Angela Epifani Ester Spina, Fabrizio Anglani, Domenico Attanasi, Gian Vito Lillo e Miranda Fiore. Sette seggi per "Condivisione e futuro forense" con Daniela Faggiano, Giuseppina Santomanco, Daniela Passero, Silvio Molfetta, Cristina Cervellera, Carlo Carriere ed Angelo Caforio. Due seggi per "Esperienza ed innovazione" con Portaluri e Minerva. Sei, più sette, più due avevano detto le elezioni, ora nel Coa la maggioranza ha dieci consiglieri e l'opposizione cinque.

Chi ha cambaito orientamento

Dunque di "Insieme per l'avvocatura" hanno dato il voto a Daniela Faggiano e non ad Angela Epifani, i consiglieri Gianvito Lillo, Miranda Fiore e Fabrizio Anglani.