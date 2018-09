Mozzarelle e salumi Dop ma “taroccati”: sequestri da Parma a Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salumi e mozzarella di bufala a marchi Dop e Igp ma che in realtà non potevano avere questa denominazione. Lo hanno scoperto i reparti dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Parma e Salerno nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto delle irregolarità diffuse nel comparto delle produzioni agroalimentari ad indicazione geografica. Oltre quattro tonnellate di materiale e prodotti sequestrati da Parma a Bari. Nelle province di Bari e Caserta sequestrati 20 chili di mozzarella di latte di bufala, 6.000 buste per il confezionamento e 1.000 etichette recanti scritte evocative di prodotti Dop. In totale sono 52.500 euro le sanzioni contestate.