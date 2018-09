In pigiama in corsia per derubare i degenti, arrestata in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fingeva di essere una degente e andava a spasso nelle corsie, ma l'obiettivo era di derubare i veri degenti. Un'operatrice socio sanitaria di 32 anni è stata arrestata dai carabinieri nell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. E' accusata di aver derubato tre degenti del portafogli e un altro paziente del bancomat con ilquale è riuscita a prelevare 500 euro. La refurtiva è stata recuperata e consegnata ai proprietari. La donna, che lavora in un'altra struttura sanitaria ed ha precedenti specifici, indossava una tuta celeste molto simile ad un pigiama e pantofole dello stesso colore: fingeva, così, di essere una paziente e passeggiava per le corsie del nosocomio.La 32enne è ora ai domiciliari. Una delle vittime ha subito il furto mentre veniva trasferita in sala operatoria.