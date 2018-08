«Foto osé sui social», bufera su Patrizia Prestipino. La deputata dem: ero in camera di mia madre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bufera social per, deputata romana del Pd, per una foto che ha pubblicato su Instagram lo scorso ferragosto. Nell'immagine, poi rimossa dopo le polemiche, si vede la democrat in una posa controluce «definita osé fuoriluogo» nel giorno della tragedia di Genova. «Abbiamo criticato Salvini perché nel giorno della tragedia di Genova gozzovigliava sorridendo divertito a una iniziativa della Lega a Messina. Ma dovremmo guardare in casa nostra , visto che in contemporanea una deputata Pd pensava fosse normale pubbicare una foto sexy vedo non vedo».Anche Lucrezia Colmayer, assessore alle pari opportunità del II municipio, ha attaccato la parlamentare: « Il mio (nostro) imbarazzo nasce soprattutto dal fatto che Lei è una deputata della Repubblica, eletta dal popolo, nelle liste del Partito Democratico, il partito che della morale pubblica e del rispetto istituzionale fa proprio un punto identitario e irrinunciabile. Sono due i motivi per cui Lei, postando quelle foto, mi (ci) ha imbarazzato e creato un senso di vergogna». E ancora: «Si stava ancora scavando per recuperare persone morte schiacciate e Lei pensava bene di posare in stile 9 Settimane e mezzo, tanto per rimanere ad un film che sicuramente ha influenzato la sua giovinezza. Ma come? Il nostro partito, polemizzava proprio in quelle ore per Salvini che banchettava e rideva in alcune feste in Calabria e Sicilia, e Lei si mettava a imitare Kim Basinger? Non lo trova inopportuno?».Dopo aver rimosso la foto da Instagram, Prestipino ha deciso di pubblicarla di nuovo ma con una lunga spiegazione in risposta all'assessore dem del II municipio: «La foto che lei cita come esempio di violazione di chissà quale codice etico e politico, è uno scatto fatto nella camera di mia mamma che ero andata a trovare. E sempre mia mamma mi ha fatto lo scatto perché, appassionata di foto come è (io sono il suo soggetto preferito) le piaceva l’effetto “ombre cinesi” che si era creato nel momento in cui mi ero avvicinata alla finestra per alzare le serrande. Non so lei, ma io con mia mamma ho questo rapporto di affetto e confidenza. Ultimo, ma non da ultimo, gli abiti “succinti” di cui parla lei sono nell’ordine: un bermuda maschile che amo molto e una tee shirt blu della north sails».