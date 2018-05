© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anna P. ha 33 anni,, una laurea triennale in Filosofia a Venezia, un, e una laurea magistrale sfiorata sempre in Filosofia a Ca' Foscari abbandonata a quattro esami dalla tesi «per seguire la mia passione, la fotografia, che è anche il mio lavoro», racconta. Ma Anna P. non è solo una fotografa,, in pratica, come previsto da un disegno di legge depositato e giacente in Senato da aprile 2014.«La figura esiste già in altri paesi europei e negli Usa esordisce Anna ma è equiparata a quella di una. In Italia si vuole scavalcare questo concetto formando figure professionali pronte ad educare i disabili alla corporeità e all'affettività. Non si pensa ad un rapporto completo, il limite massimo imposto è la. Un disabile fisico viene continuamente toccato per ogni bisogno fisico, escludere solo l'area genitale per questioni etiche è ipocrisia anche perché in alcuni casi la sensibilità comporta una funzione sessuale diversa».