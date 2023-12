Non riesci a dormire? Ecco 19 trucchi per combattere l'insonnia

Sei stanco, magari hai lavorato o sei andato a scuola, forse hai fatto sport, ma nonostante tutto ciò non riesci a dormire. D'altronde l'insonnia è il disturbo del sonno più diffuso al mondo, si stima che 790 milioni di persone ne soffrano. Allora ecco che si cercano rimedi, sia medici sia home made, per provare a ad addormentarsi più velocemente.

Nei forum e nei social spesso si cerca rimedio attraverso l'esperienza degli altri. Su Reddit, ad esempio l'utente u/liberkaql ha chiesto: «A tutti quelli che riescono ad addormentarsi rapidamente, come ci riuscite?».

BuzzFeed ha raccolto alcuni di questi consigli.

Forme che cambiano, storie fantasy e letti vibranti

1. «Chiudo gli occhi e guardo le prime immagini mentali che appaiono, poi le osservo mentre cambiano lentamente forma».

2. «Di solito ho pensieri ansiosi quando cerco di addormentarmi, quindi faccio un gioco mentale che ho imparato da un medico per l'ADHD su TikTok. Scegli una categoria di cose qualsiasi e nomina un oggetto/elemento per ogni lettera dell'alfabeto. Fai respirare in modo ritmico i tuoi pensieri, ad esempio, inspira pensando "A", espira pensando la parola associata, tipo "Alohomora". E continua finché non ti addormenti. Sono arrivato fino alla P, il mio record. Quindi funziona benissimo».

3. «Immagino una storia fantasy in cui sono il protagonista e continuo a scriverla mentalmente ogni volta che vado a dormire. La mia storia non va molto avanti, perché di solito mi addormento mentre rifletto sui dettagli da aggiungere a ogni scena».

4. «Mi sono prefissato di non andare a letto fino a quando non sono veramente stanco, anche se significa andare a letto sette ore prima di svegliarmi, invece di nove».

5. «Uno dei consigli principali che mi hanno dato è quello di evitare di stare a letto senza motivo. Vai a letto, se hai difficoltà a dormire, alzati e fai qualcosa per 10-15 minuti, poi riprova».

6. «Letto vibrante al livello minimo. È sufficiente per distrarre il mio cervello da pensieri ansiosi e mi addormento subito».

Dipende anche dalla posizione

7. «Avere un neonato che ti succhia via le energie come dei piccoli vampiri sicuramente aiuta».

8. «Vado a letto sempre alla stessa ora».

9. «Non mangio troppo tardi, mi alleno, non faccio pisolini durante il giorno, non dormo troppo a lungo e, quando sono agitato... mi masturbo».

10. «Di recente ho preso degli integratori di magnesio e sembra che aiutino a farmi dormire».

11. «Macchina del rumore bianco. Aiuta la mente a rilassarsi».

12. «Prova ad ascoltare la musica su YouTube. Mi addormento in meno di 10 minuti ogni volta».

13. «Mi sveglio presto».

14. «In posizione supina, ripeto tecniche di rilassamento mentale partendo dagli arti e procedendo verso il torso. Poi a mente mi dico "Non pensare, non pensare, non pensare". L'esercito insegna questo metodo ai soldat, dato che hanno solo una breve finestra di sonno mentre sono al fronte».

Eliminare il caffè aiuta

15. «Avevo molti problemi a dormire fino a quando ho eliminato la caffeina. È stato difficile per la prima settimana circa; ho avuto sintomi di astinenza, ma dopo mi sono sentito meglio come non mi sentivo da anni. Dormo molto meglio e quando mi sveglio mi sento davvero come nuovo e non come se avessi bisogno di quella dose di caffeina solo per cominciare la giornata. Non mi ero mai reso conto di quanto rendesse brutta la mia vita finché non l'ho eliminata».

16. «Il modo in cui si va a dormire è dettato al 90% dalle azioni compiute durante lo stesso giorno. Il 10% del processo effettivo di addormentarsi non è così importante, è il resto della giornata che stabilisce il ritmo circadiano, i livelli di stanchezza e lo stato mentale».

17. «Un letto davvero comodo e una coperta pesante con le finestre aperte. Posso addormentarmi istantaneamente».

18. «Di solito faccio un pisolino durante il pranzo. Bevo 8 caffè, mangio velocemente, faccio una passeggiata di 10-15 minuti e poi mi sdraio sull'erba o mi metto in macchina con gli occhi completamente chiusi, mentre ascolto musica. Suona la sveglia e mi sento completamente ringiovanito. È un bel reset per me».

19. «Sono esaurito».