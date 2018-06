Colori e sapori del Salento raccontati nelle vostre foto. Al via il concorso per i lettori, primo premio un drone

“Colori e Sapori del Salento”

Chi può partecipare?

"Colori e sapori del Salento"

Come si partecipa?

Quanto durerà il concorso?

Quali dovranno essere le caratteristiche delle foto?

Ci sono indicazioni per i soggetti da fotografare?

Le immagini più belle del Salento. I colori, i sapori, le sfumature del tramonto sullo Jonio o la magia dell'alba sull'Adriatico, l'azzurro del mare o le mille luci di una festa patronale. Tutto ciò che questa meravigliosa terra può mostrare è il tema del contest fotografico che Nuovo Quotidiano di Puglia propone ai suoi lettori. Si parte il 21 giugno.è il nome. I lettori sono invitati a partecipare inviando le loro foto che verranno giudicate sulla nostra pagina di Facebook. Come tutti i concorsi, alla fine non mancheranno i premi. L'autore della foto che risulterà prima classificata si aggiudicherà il primo premio, un Drone Parrot Bebop 2 del valore indicativo di 600 euro. Il secondo e terzo premio saranno buoni spesa rispettivamente del valore totale di 350 e 200 euro.Al contestpossono partecipare tutti i lettori del Nuovo Quotidiano di Puglia e di Quotidianodipuglia.it, purché maggiorenni. Non soltanto salentini e pugliesi, quindi, ma anche i turisti che in queste settimane saranno in vacanza nel Salento. La partecipazione è gratuita.Per partecipare basterà andare sul sito https://contest.quotidianodipuglia.it/coloriesaporidelsalento/ ed eseguire la registrazione all’area riservata dello stesso sito, creando un account. In alternativa, sarà possibile registrarsi collegando il proprio profilo Facebook tramite Facebook Connect, connettendo quindi al sito del concorso il proprio account Facebook ed inserendo gli eventuali ulteriori dati richiesti. Sulla home page del sito ( www.quotidianodipuglia.it ) sarà inoltre visibile (parte destra dello schermo) il banner per entrare nella sezione. Tutto ciò sarà accessibile dal vostro pc, ma anche dai tablet e dagli smartphone.A partire dal 21 giugno e fino al 25 luglio i lettori hanno un mese di tempo per inviare le foto che, poi, dal mese successivo saranno sottoposte al giudizio popolare, in attesa del verdetto finale previsto a settembre. I due mesi del contest sono divisi in due fasi: la prima di raccolta delle foto, dall’avvio fino al 25 luglio, in cui non sarà possibile votare le foto pervenute; la seconda fase, dal 26 luglio al 23 agosto, sarà quella della votazione delle stesse, sottoposte al giudizio e al voto dei lettori tramite il “mi piace” di Facebook. Ogni utente potrà liberamente partecipare ad una sola o ad entrambe le sezioni (Colori e Sapori).Le fotografie dovranno essere originali, caricate in formato jpg ed avere un peso massimo di 500 Kb. Ogni utente potrà eseguire la registrazione al concorso una sola volta, ma potrà partecipare all’iniziativa più volte pubblicando più fotografie (fino ad un massimo di 4), purché diverse tra esse (ogni utente potrà comunque aggiudicarsi un solo premio).All’interno del tema proposto, il soggetto della fotografia potrà essere libero. Spazio alla fantasia ed alla propria abilità dunque.Per ulteriori informazioni: redazioneweb@quotidianodipuglia.it , oppure si può visitare direttamente il link del