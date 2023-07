Andrea Purgatori, morto il giornalista dopo una malattia fulminante: aveva 70 anni. Cercò la verità su Ustica

Andrea Purgatori è morto questa mattina a Roma in ospedale: lo sceneggiatore, autore e giornalista è morto dopo una breve, fulminante malattia. Era nato nel '53, aveva dunque 70 anni. La notizia è stata data all'Ansa dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla famiglia rappresentata dallo studio legale Cau. Per anni al Corriere della Sera dove si è occupato di terrorismo, intelligence, criminalità, si dedicò tra l'altro con tenacia alla strage di Ustica del 1980.

Andrea, amico mio, giornalista di razza, sceneggiatore di talento, conduttore trascinante, uomo di simpatia contagiosa. — Andrea Vianello (@andreavianel) July 19, 2023

Autore di reportage, ha condotto con successo su La7 Atlantide. Docente di sceneggiatura, consigliere degli autori, tra i suoi ultimi lavori la partecipazione al docu Vatican Girl sul caso di Emanuela Orlandi.

«Una mente brillante - sottolineano i familiari distrutti dal dolore - che ricordiamo recentemente nella trasmissione di La7 Atlantide dove era autore e conduttore e in tempi più remoti come inviato in zone di guerra e autore delle più importanti inchieste giudiziarie italiane», poi ancora autore e sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino.

LE REAZIONI

«Apprendo con grande tristezza della scomparsa di #AndreaPurgatori, autore, sceneggiatore ma soprattutto un giornalista coraggioso e determinato, che ha speso la sua vita per far luce su numerosi misteri italiani. Un abbraccio affettuoso alla famiglia e a tutti i suoi cari», scrive su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

«Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Andrea Purgatori. Cronista brillante, autore di documentari di successo, sceneggiatore e autore di indimenticabili programmi televisivi di inchiesta, scompare una delle firme prestigiose del giornalismo italiano. Ai familiari giungano le mie più sentite condoglianze». Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. «Ciao Andrea, ci mancheranno il tuo rigore, la tua ironia, e quella tua voce che scuoteva l'anima». Lo scrive su Twitter il collega e giornalista Massimo Giannini, appresa la notizia.

«Le nostre condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia e agli amici di Andrea Purgatori: la sua improvvisa scomparsa ci priva di un giornalista attento e scrupoloso, che con le sue inchieste ha costantemente ricercato quelle risposte ancora mancanti in tanti misteri italiani». Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.

«Con la scomparsa di Andrea Purgatori perdiamo un grande giornalista, capace di portare il livello dell'inchiesta sempre in profondità descrivendo con rigore e capacità di analisi fatti che hanno segnato la storia del nostro Paese». Lo scrivono gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione cultura alla Camera e al Senato. «I suoi reportage, ma anche le sue opere in chiave di autore di sceneggiatore, resteranno un esempio mirabile di professionalità e capacità narrativa - proseguono -. Ai suoi familiari e amici, e a tutti coloro che lo hanno conosciuto vanno le nostre più sentite condoglianze».