Ztl sospesa per i caroselli dei milanisti: fra i tifosi anche il sindaco

“Sospensione temporanea della Ztl (settore 1) - domenica 22 maggio 2022 dalle ore 19.45 alle ore 22.00 per consentire i festeggiamenti, in caso di vittoria dello scudetto da parte della squadra di calcio del Milan”. I milanisti e, immaginiamo anche gli interisti per motivi opposti, hanno fatto i dovuti scongiuri. E domenica, a Manduria come nel resto del Paese, a festeggiare sono stati i tifosi rossoneri, fra i quali c'era anche il sindaco Gregorio Pecoraro, cioè colui che aveva voluto l'ordinanza così discussa.

Dopo il provvedimento, fra scongiuri e ironie, i social si sono scatenati, condividendo anche una foto del sindaco con tanto di maglia milanista. Domenica poi, la rivelazione: Pecoraro è davvero tifoso del Milan, adesso anche idolo dei tifosi.