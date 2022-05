VIDEO Lecce-Pordenone, il riscaldamento: l'abbraccio del Via del Mare ai ragazzi di Baroni

Lecce-Pordenone, il riscaldamento dei ragazzi di Baroni. Cori e bandiere ovunque: il pubblico del Via del Mare abbraccia i calciatori prima di una partita che può valere una stagione. Il Lecce deve vincere per la promozione in Serie A, ma potrebbe bastare anche un pareggio o una sconfitta, a patto che Monza e Cremonese non vincano entrambe, in contemporanea.

APPROFONDIMENTI CALCIO SERIE B Lecce-Pordenone 0-0 diretta Le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Tuia, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. A disposizione Bleve, Plizzari, Ragusa, Helgason, Bjorkengren, Blin, Barreca, Calabresi, Dermaku, Asencio, Rodriguez. All. Marco Baroni

Pordenone (4-3-3): Fasalino; Valietti, Sabbione, Bassoli, Dalle Mura; Zammarini, Torrasi, Lovisa; Candellone, Butic, Cambiaghi. A disposizione Bindi, Perisan, Mensah, Deli, Pellegrini, Onisa, Seclì, Biondi, Perri, Gavazzi, Andreoni. All. Bruno Tedino

(Video di Matteo Bottazzo)