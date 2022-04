Conto alla rovescia per la partita Vicenza-Lecce, si gioca alle 14. E al Palafiere a Lecce, dove è stato sistemato il maxischermo per seguire l'incontro, gli animi si scaldano e i leccesi sono pronti a sostenere i giocatori in campo.

Vicenza-Lecce, match-point per la Serie A: l'attesa fuori dal settore ospiti e in città. La diretta