Vicenza-Lecce, il gol di Strefezza fa impazzire il Palafiera. Tantissimi i tifosi giallorossi che stanno seguendo la partita in Piazza Palio, con il maxischermo organizzato da PugliaPromozione. Il Lecce con il vantaggio a Vicenza, grazie alla rete del calciatore brasiliano, vede più vicina la promozione aritmetica in Serie A con una giornata di anticipo. Basterà il successo per festeggiare già oggi.

(di Andrea Tafuro)