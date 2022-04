Vicenza-Lecce, dal paradiso alla delusione: le voci dei tifosi a fine gara al Palafiere

Dal paradiso alla delusione: i tifosi del Lecce hanno accarezzato la promozione aritmetica in Serie A con una giornata d'anticipo, poi il Vicenza l'ha ribaltata e adesso bisognerà vincere o pareggiare all'ultima giornata, in casa, contro il Pordenone (venerdì prossimo alle 20.30 al Via del Mare). Vicenza-Lecce finisce 2-1 per i biancorossi, a Baroni resta l'amaro in bocca ma anche la possibilità di prendersi la A venerdì prossimo. Tanti i tifosi che hanno seguito la gara al Palafiere di Lecce, dove era stato installato il maxischermo da Pugliapromozione e Comune di Lecce. Il nostro viaggio nella struttura alla fine del match. (videoservizio di Andrea Tafuro).