Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato in mattinata nelle campagne di Roca, in località palude dei Tamari, a poche decine di metri dalla Grotta della Poesia. Le fiamme, spinte dal vento di Tramontana, stanno rendendo difficile il lavoro di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, lavoro particolarmente delicato anche vista la presenza di alcune abitazioni nelle immediate vicinanze.