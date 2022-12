UniSalento, giù i calcinacci dalle aule di Ingegneria

Giù calcinacci e parti di controsoffitto dalle aule di Unisalento. L'ultimo episodio in ordine di tempo nella mattina di oggi a Lecce nell’aula M2 dell’edificio P (La Stecca) del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione. Per fortuna il controsoffitto si è sbriciolato in un frangente nel quale l'aula non accoglieva studenti o docenti. A denunciare "precarietà edilizia" sono state le ragazze e i ragazzi di UdU Lecce, impegnati proprio in queste ore nel complesso Ecotekne per il loro quarto congresso.