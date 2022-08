Umtiti al Lecce: le reazioni dei tifosi sui social

Verrebbe da pensare che vista l'assenza della statua di Sant'Oronzo sulla colonna in Piazza, in questi giorni di festa quella sarebbe la collocazione migliore per Samuel Umtiti. È una battuta, ma Lecce è impazzita per l'arrivo del difensore centrale di proprietà del Barcellona. Countdown per l'arrivo in città e in tanti hanno deciso di andare ad accoglierlo direttamente in aeroporto. I commenti sui social si sprecano, nei bar e nelle corti, con le luminarie accese per la festa dei santi patroni, non si parla d'altro. Umtiti, campione del Mondo che arriva a Lecce dal Barcellona, si è preso la scena in giorni che sembravano essere di voci folli e rincorse impossibili. E invece, eccolo. In carne ed ossa. È un nuovo calciatore del Lecce ed è tutto vero.