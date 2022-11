Udinese-Lecce: la video sintesi in 60 secondi

Un bel Lecce, a tratti straripante, pareggia una gara spettacolare alla Dacia Arena di Udine. Finisce 1-1 contro l'Udinese con i giallorossi che per lunghi tratti della partita hanno accarezzato l'idea di portare a casa l'intera posta in palio. Baroni azzecca tutte le mosse del pre-gara: Colombo, tornato titolare, segna e gioca una buona gara. Bene anche Gendrey e Blin, i due prescelti per difesa e centrocampo tra i vari ballottaggi e dubbi e dubbi della vigilia.

Strefezza colpisce un palo dopo 90 secondi e dà uno squillo all'ambiente. Per il vantaggio, però, bisogna aspettare Colombo: suo l'1-0. A tempo quasi scaduto, nel primo tempo, Gallo colpisce in pieno l'incrocio dei pali con un bolide da fuori area.

Nella ripresa botta e risposta sin dall'inizio. Il pari arriva alla metà del secondo tempo: a segno Beto, su un cross dalla sinistra. Non andava in rete da un mese, trova il tap-in vincente. Poi è ancora botta e risposta, una partita da luna park. Baroni perde Umtiti e inserisce Dermaku, poi si ferma anche l'albanese, quando i cambi sono finiti. In dieci contro undici per quasi 10', il Lecce stringe i denti, nel recupero serve anche un super intervento di Falcone su Pereyra, e porta a casa un punto d'oro. Con qualche rimpianto per la bella prestazione.

(Matteo Bottazzo)