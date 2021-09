Tenta di suicidarsi nel mar Piccolo: salvata da due poliziotti

Ha tentato di togliersi la vita lanciandosi nelle acque del mar Piccolo di Taranto. A salvarla sono stati due poliziotti che si sono tuffati in mare e l'hanno salvata. Il salvataggio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi del ponte Sant'Egidio, conosciuto anche come ponte di pietra. Una donna polacca di 54 anni si è tuffata in mare con l'intenzione di annegare. A salvarla sono stati i due agenti che sono riusciti a riportarla a riva e a sventare il suicidio.