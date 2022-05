Taranto, la festa di San Cataldo: processione e celebrazioni. Il video

la cerimonia de "U pregge" e la processione a mare hanno dato il via ai festeggiamenti in onore di San Cataldo, il patrono di Taranto. È anche questo un segno della ritrovata normalità. «Dopo due anni, in cui l’immagine di San Cataldo è rimasta al chiuso della nostra basilica millenaria, finalmente ho la gioia di consegnarla al commissario straordinario del Comune di Taranto, il prefetto Vincenzo Cardellicchio e quindi a ciascuno di voi». Con queste parole l’arcivescovo Filippo Santoro ha consegnato simbolica della statua del Patrono di Taranto.