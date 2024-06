Tajani risponde alla Cnn: vecchi e sbagliati stereotipi

"Il vecchio ritornello ed è anche un luogo comune che dimostra che quei giornalisti non conoscono la realtà della Puglia". Così risponde il ministro Tajani all'articolo della Cnn dal titolo 'La violenza di tipo mafioso è in aumento nella stessa regione italiana dove i leader del G7 si incontreranno'. Con i contenuti non hanno mancato di suscitare indignazione in Puglia.

L'articolo

«Nello stesso periodo in cui il primo ministro italiano Giorgia Meloni annunciava che l'incontro dei leader del G7 si sarebbe tenuto in Puglia, nel sud dell'Italia..., gli investigatori antimafia locali stavano individuando tre gruppi criminali di stampo mafioso che si presumevano essere all'origine di una recrudescenza della violenza. - scrive l'emittente statunitense- Secondo il rapporto semestrale del ministero dell'Interno italiano, pubblicato nel gennaio 2024, i gruppi mostravano preoccupanti segnali di problemi».