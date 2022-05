​Pescatori a tu per tu con lo squalo-vacca intrappolato nella rete

Un grosso squalo vacca è incappato nelle scorse ore nelle reti di un peschereccio di Brindisi. Lo squalo si trovava all'altezza di Punta Penne, proprio dove domenica mattina alcuni bagnanti hanno notato e ripreso il passaggio di un piccolo squalo, un metro e mezzo circa, in pochi centimentri d'acqua, mentre era in caccia.

APPROFONDIMENTI TARANTO Aggrediti da uno squalo-toro, le perplessità dei biologi:... CASTELLANETA Attaccati sul kayak da uno squalo toro al largo delle coste pugliesi:... ANIMALI Australia, uomo ucciso da uno squalo di 4 metri. «Scena...

Lo squalo vacca o Notidaro grigio è uno squalo di acque profonde che si avvicina alla costa nelle notti di luna nuova. Si ciba di moscardini e di piccoli pesci, è pure piuttosto lento, ma ha una dentatura per nulla rassicurante.

I pescatori se lo sono trovato nella rete ed hanno avuto non poche difficoltà per liberarlo avendo dimensioni notevoli: tre metri circa la lunghezza ed un peso di diverse centinaia di chili. Resta da chiarire l'anomalia di due avvistamenti nel giro di un paio di giorni: squali, delfini e tonni si avvicinano alla costa in genere nella stagione invernale, quando non sono infastiditi dai bagnanti e dalle barche da diporto. Il caldo di questi giorni ha anticipato la stagione balneare e pur se il mare non è più l'oasi di pace dell'inverno, questi predoni si stanno avvicinando alla costa