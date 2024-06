Nardò Basket, la festa per la salvezza in A2 e le interviste ai protagonisti Video

Nardò Basket, la festa per la salvezza in serie A2 e le interviste ai protagonisti nel servizio a cura di Liberato Casole. Il Nardò raggiunge l'obiettivo al termine di stagione difficile caratterizzata anche dall'avvicenamento in panchina tra coach Gennaro Di Carlo e coach Luca Dalmonte. Mercoledì sera, 5 giugno 2024, al termine dello spareggio vinto contro Chiusi (71-69) è arrivata l'agognata permanenza della seconda serie nazionale della pallacanestro. Nel servizio le dichiarazioni di giocatori, staff tecnico e del presidente Tommaso Greco.