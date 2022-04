Calcio, la Virtus Francavilla punta al quinto posto

(foto Francesco Miglietta)

La Virtus Francavilla in campo contro la Turris, per il recupero del match rinviato per Covid. Mancheranno gli squalificati Pierno, per il suo brutto gesto di reazione nel match contro la Turris, Franco e Miceli. Rientra però Prezioso. Da valutare le condizioni di Maiorino e Mastropietro. Possibile il rientro dal primo minuto di uno dei due fantasisti. Dopo sei turni senza vittoria il tecnico Roberto Taurino auspica una prestazione convincente.