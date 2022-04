Calcio serie B, cresce l'attesa per Lecce-Pisa

(FOTO MARCO LEZZI)

Lunedì al Via del Mare Lecce-Pisa vale un pezzo di serie A. Restano, ora, tre partite e la consapevolezza che solo all'ultima giornata si conosceranno le prime due che staccheranno il biglietto per la promozione diretta. “È un torneo dove bisognerà aspettare l'ultima partita per i verdetti promozione. Lo penso dall'inizio e non lo dico solo adesso. Al centesimo minuto dell'ultima partita si saprà chi andrà in Serie A. Non può essere diversamente quando ci sono tante squadre in pochi punti e con le stesse nostre ambizioni. Un campionato complicato: chi avrà più forza mentale, lucidità e capacità di gestire le pressioni arriverà fino in fondo”. Così il tecnico del Lecce Marco Baroni.