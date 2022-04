Calcio, il Lecce e la volata per la serie A

Il Lecce impegnato a Reggio Calabria contro la Reggina nel prossimo turno del campionato di calcio di serie B. Dopo la trasferta di Reggio Calabria Lucioni e compagni affronteranno al Via del Mare il Pisa, rivale nella lotta per la promozione e già vittoriosa nel match di andata. Quindi, ci sarà la delicata trasferta di Vicenza, con i biancorossi ancora in lotta per evitare la retrocessione diretta in serie C e infine l’atto conclusivo in casa contro il Pordenone che, a quel punto, dovrebbe essere già matematicamente retrocesso ma non per questo disposto a regalare punti.