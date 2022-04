Basket, Brindisi batte Trieste e resta in serie A. L'intervista al presidente Marino

Intervista di Liberato Casole

Immagini Max Frigione

Festa completa al PalaPentassuglia per la Happy Casa Brindisi che riassapora il dolce sapore della vittoria dopo un mese di astinenza e brinda all’aritmetica permanenza in Lega A per l’undicesimo anno consecutivo. Un traguardo non scontato e conquistato in un match di pura voglia e determinazione, grazie all’apporto di tutti gli uomini chiamati in causa da coach Frank Vitucci. L'intervista al presidente Fernando Marino al termine della gara vinta contro Trieste degli ex Banks e Campogrande per 96-87.