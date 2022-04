(FOTO MAX FRIGIONE)

Nel calderone delle pericolanti alla retrocessione in A2 ora entra anche la Happy Casa Brindisi. Ciò che appena qualche settimana fa sembrava solo utopia, ora è maledettamente concreto. Contro Treviso poteva essere l’occasione giusta per chiudere i conti e magari tornare in corsa nella lotta playoff. Invece no, i biancazzurri sono ora chiamati a riscattare i 7 ko nelle ultime 8 partite già da domenica prossima contro Trieste dell'ex Adrian Banks.