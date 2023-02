Atalanta-Lecce 1-2 - Il saluto della squadra ai tifosi

), all’1-2 di ieri pomeriggio dei ragazzi di Marco Baroni firmato da Ceesay e Blin. La differenza tra i due successi sta tutta nell’importanza dei tre punti conquistati ai fini della classifica: pari a zero nel 1994, considerato che quella squadra era ormai destinata a retrocedere in serie B, fondamentale invece quella conquistata ieri perché consente al Lecce di guadagnare ulteriore terreno sulle inseguitrici - + 10 sul Verona, terz’ultimo in classifica, sconfitto dalla Roma - e di vedere sempre più vicino il traguardo della salvezza.

Dopo un’attesa durata 29 anni, il Lecce torna da Bergamo con i tre punti in tasca. Dal 3-4 all' Atalanta del 13 marzo 1994 della squadra allenata da Rino Marchesi e griffato dai gol di Biondo, Gerson, Gazzani e Ayew (quel giorno in campo c’era pure Stefano Trinchera, attuale ds salentino