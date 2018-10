© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilary Blasi torna alle Iene. Ma solo per un saluto. Videointervistata dalla Gialappa's band la conduttrice del Gfvip è stata torchiata dal trio comico che, come al solito, non è andato per il sottile. Dal nuovo taglio di capelli: «E' vero che hai copiato la Marcuzzi?», «Si vede che a Roma vanno di moda così», ha risposto scherzando. Al nuovo libro del marito Totti: «Ma almeno lui l'ha letto?» e poi battute sul reddito di cittadinanza: «Ora che tuo marito non lavora più lo chiederà al governo?», fino alla promessa strappata alla Blasi: «Con le Iene è un arrivederci?», e lei sorridendo ha dichiarato: «Certo, non mi piacciono gli addii». Sarà proprio così?