La Foc'ra prende fuoco, il rito si rinnova a Grottaglie

Ieri l'accensione della pira (o Foc'ra) a Grottaglie ha attirato, come ogni anno, l'attenzione di tanti cittadini e turisti. Tra devozione, culto e tradizione, le immagini di Max Frigione testimoniano l'appuntamento molto sentito da un'intera città.

Famiglie, gruppi di appassionati di tradizioni religiose, ragazzi, turisti e visitatori da altre parti della regione e centinaia di bambini (accompagnati dai docenti e dalle guide della Pro Loco), si sono recati nel sito in cui è stata costruita la foc’ra (via Pasolini, area 167 bis, Grottaglie), per conoscere da vicino la maestosa piramide in legna dedicata al santo copatrono grottagliese, San Ciro, che, accesa, dà vita ad uno dei fuochi più grandi d’Europa.