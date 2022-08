Sorpresa a Ceglie Messapica: a fare i panzerotti ci pensa Giorgia Meloni

La campagna elettorale 2022 si gioca, soprattutto, sui social. Facebook, Instagram e TikTok hanno sostituito le piazze e allora ecco che, mentre i vari candidati delle coalizioni in campo si sbizzarriscono in video promozionali e post sui programmi, anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni - a Ceglie Messapica nei giorni scorsi per partecipare alla kermesse di Affaritaliani.it "La Piazza" - si è cimentata a favore di telecamere nella preparazione dei pugliesissimi panzerotti. O “calzoni” per chi volesse declinare in salentino questa prelibatezza ripiena di pomodoro e mozzarella.

Stende la pasta, prepara il ripieno e “chiude” il panzerotto, con la frase «Io sono cintura nera di panzerotti», riscuotendo i like dei suoi sostenitori pugliesi. «Per noi salentini, senza alcun dubbio, sono "calzoni" e rappresentano una delle tante eccellenze locali. L'Italia è una miniera di prodotti enogastronomici - scrive su Facebook, Saverio Congedo - e dev'essere bravura della politica, in sinergia con le imprese, valorizzare ricette, tradizioni e prodotti locali della nostra meravigliosa nazione. Complimenti alla nostra Giorgia, che rimane una di noi e si dimostra brava anche ai fornelli».