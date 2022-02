Eccola qui, nuovamente, sfrecciare per le strade pugliesi. La supercar Bugatti che tanto ha fatto parlare sui social e non solo, ha solcato anche il Ponte Punta Penna di Taranto. Il bolide da 8 milioni di euro è stato avvistato anche in riva ai due mari sul ponte che collega la città alla superstrada per il Salento. E in queste immagini che un nostro lettore ci ha inviato, si vede benissimo la supercar.